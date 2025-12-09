Conte à partir de 3 ans Rencontre avec Pierre DAUM Sarlat-la-Canéda

Conte à partir de 3 ans Rencontre avec Pierre DAUM

UN BEAU-LIVRE DE MÉMOIRE

Colonisés, déplacés, exploités

Travailleurs indochinois en Dordogne (1940-1948), de Pierre Daum

Un livre essentiel, sur une page sombre de l’histoire coloniale française les Travailleurs indochinois déplacés et exploités en Dordogne

Collaborateur du Monde diplomatique, Pierre Daum effectue de nombreux reportages à travers le monde, en particulier au Maghreb et en Asie. Spécialiste du passé colonial de la France, il a publié plusieurs ouvrages sur l’Indochine et l’Algérie. .

