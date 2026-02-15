Conte africain solidaire Bécon-les-Granits
Conte africain solidaire Bécon-les-Granits samedi 28 février 2026.
Conte africain solidaire
Salle Frédéric-Chopin Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Spectacle conté sur le thème de l’afrique au profit d’associations de solidarité, le samedi 28 février à Bécon-Les-Granits.
Bakary Traoré & Jérôme Jouannic convoquent l’assemblée sous l’arbre à palabres pour une soirée solidaire placée sous le signe du conte africain.
Les bénéfices seront versés à Solidarité Migrants Segré et BEAC, association de Bécon-Les-Granits en lien avec le Burkina Faso. .
Salle Frédéric-Chopin Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 66 31 47 28 resa.beac@gmail.com
English :
A storytelling show on the theme of Africa, in aid of solidarity associations, on Saturday February 28 in Bécon-Les-Granits.
