Conte animé et musical Manoir des Sciences Réaumur

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée

Début : 2025-12-22 10:30:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Conte animé musical “L’hiver en historiettes”

Installés dans leur cabane, les complices Frissonette et Grelotin vous dévoilent les cachotteries des animaux en hiver. Si la souris joue à cache-cache, la girafe, elle, a froid au cou, tandis que la marmotte n’a étonnamment pas sommeil.

Des historiettes colorées, musicales et rigolotes se révèlent jusqu’à réchauffer le public en l’invitant à gigoter.

Mouchez vos gouttes au nez, claquez des dents si vous en avez, frottez vos oreilles, ça va swinguer !

Le Manoir est ouvert à la visite de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Réservation par téléphone ou par mail. .

Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 99 46 manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

English :

Animated musical tale ?L?hiver en historiettes?

