Conte-atelier de l’automne par la Cie d’Artiel Pertuis
Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 16h. 38, rue du théâtre Pertuis Vaucluse
Viens écouter un conte et fabriquer des jeux! le samedi 11 octobre de 14h à 16h, au local de la Cie d’Artiel.
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 15 euros par enfant.
Réservation au 06 76 86 95 25 .
38, rue du théâtre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 86 95 25
English :
Come and listen to a story and make games! Saturday October 11, 2-4pm, at the Cie d’Artiel premises.
German :
Komm und hör dir ein Märchen an und bastel Spiele! Samstag, 11. Oktober, 14-16 Uhr, im Lokal der Cie d’Artiel.
Italiano :
Sabato 11 ottobre, dalle 14.00 alle 16.00, presso la sede del Cie d’Artiel, si ascolterà una storia e si faranno dei giochi.
Espanol :
Ven a escuchar un cuento y a hacer juegos! El sábado 11 de octubre, de 14:00 a 16:00 horas, en los locales de la Cie d’Artiel.
