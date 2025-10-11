Conte-atelier de l’automne par la Cie d’Artiel Pertuis

Conte-atelier de l’automne par la Cie d’Artiel Pertuis samedi 11 octobre 2025.

Conte-atelier de l’automne par la Cie d’Artiel

Samedi 11 octobre 2025 de 14h à 16h. 38, rue du théâtre Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Viens écouter un conte et fabriquer des jeux! le samedi 11 octobre de 14h à 16h, au local de la Cie d’Artiel.

Pour les enfants de 6 à 10 ans, 15 euros par enfant.

Réservation au 06 76 86 95 25 .

38, rue du théâtre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 86 95 25

English :

Come and listen to a story and make games! Saturday October 11, 2-4pm, at the Cie d’Artiel premises.

German :

Komm und hör dir ein Märchen an und bastel Spiele! Samstag, 11. Oktober, 14-16 Uhr, im Lokal der Cie d’Artiel.

Italiano :

Sabato 11 ottobre, dalle 14.00 alle 16.00, presso la sede del Cie d’Artiel, si ascolterà una storia e si faranno dei giochi.

Espanol :

Ven a escuchar un cuento y a hacer juegos! El sábado 11 de octubre, de 14:00 a 16:00 horas, en los locales de la Cie d’Artiel.

L’événement Conte-atelier de l’automne par la Cie d’Artiel Pertuis a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme de Pertuis