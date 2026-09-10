Informations pratiques

Conte : atelier d’initiation Maison du Ronceray Rennes 15 septembre 2026 – 15 juin 2027, certains mardis Ille-et-Vilaine

150€/an + adhésion annuelle – 20 €. Dispositif Sortir ! accepté

Un atelier d’initiation au conte, animé par Victor Cova Correa. Ouvert à toute personne souhaitant découvrir cet art, chacun peut expérimenter le plaisir de raconter une histoire à voix haute.

Chaque année dès septembre, **les Tisseurs de Contes organisent un atelier d’initiation au conte,** ouvert à toute personne souhaitant découvrir cet art, sans prérequis. Animé par un professionnel, il sera conduit cette année par [Victor Cova Correa](https://www.covacorrea.com/). 2 séances découvertes possibles

Les participants y explorent le plaisir de raconter une histoire à voix haute, d’être écoutés et de trouver progressivement leur propre manière de dire. Au fil des séances, la voix, le corps et le regard s’intègrent naturellement au récit. Qu’elles soient traditionnelles ou contemporaines, les histoires quittent le papier pour prendre vie grâce au rythme, aux images et au plaisir du partage. Dans un cadre bienveillant, chacun peut expérimenter, se tromper, être accompagné et recommencer. Pour celles et ceux qui le souhaitent, des scènes ouvertes et un spectacle de fin d’année offrent l’occasion de présenter une histoire devant un public.

**Les Tisseurs de contes**

Depuis plus de 30 ans à Rennes, les Tisseurs de contes ont la volonté de faire vivre et partager l’art du conte. Depuis ses débuts, ils poursuivent cet engagement à travers des spectacles, des temps de rencontre et la transmission de sa pratique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-15T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-15T22:00:00.000+02:00

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06 85 69 33 13 https://www.tisseursdecontes.fr/ateliers/latelier-a-bretelles/ tisseursdecontes@gmail.com

Maison du Ronceray 110 Rue de la Poterie La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine



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