Conte au Jardin du Dragon + Musique à la Quinta des Délices Houplin-Ancoisne

Conte au Jardin du Dragon + Musique à la Quinta des Délices

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

15 h 17 h

1 h

**Musique à la Quinta des Délices**

Compagnie Les Toupies

à partir de 4 ans

12 places

Inscription sur place

Bienvenue à la Quinta des Délices ! Explorons la musique andalouse, l’énergie du flamenco et la mélancolie du fado. Grâce à des instruments à la portée de tous, improvisons ensemble un moment musical en toute simplicité.

16 h 17 h 30

30 min

**Conte au Jardin du Dragon**

Compagnie La Vache bleue

à partir de 6 ans

Venez écouter les contes des quatre coins du monde ! Troisième escale les pays d’Asie. Semés par les vents, les contes grandissent dans les oreilles de ceux qui les écoutent…Des contes merveilleux aux récits philosophiques, des contes philosophiques aux histoires drôles, écoutez comment ils résonnent, au-delà des pays, des frontières et des continents.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_

15 h 17 h

1 h

**Musique à la Quinta des Délices**

Compagnie Les Toupies

à partir de 4 ans

12 places

Inscription sur place

Bienvenue à la Quinta des Délices ! Explorons la musique andalouse, l’énergie du flamenco et la mélancolie du fado. Grâce à des instruments à la portée de tous, improvisons ensemble un moment musical en toute simplicité.

16 h 17 h 30

30 min

**Conte au Jardin du Dragon**

Compagnie La Vache bleue

à partir de 6 ans

Venez écouter les contes des quatre coins du monde ! Troisième escale les pays d’Asie. Semés par les vents, les contes grandissent dans les oreilles de ceux qui les écoutent…Des contes merveilleux aux récits philosophiques, des contes philosophiques aux histoires drôles, écoutez comment ils résonnent, au-delà des pays, des frontières et des continents.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

3 pm 5 pm

1 h

**Music at the Quinta des Délices**

Les Toupies Company

for ages 4 and up

12 seats

On-site registration

Welcome to the Quinta des Délices! Let’s explore Andalusian music, the energy of flamenco and the melancholy of fado. Using instruments that everyone can play, let’s improvise a simple musical moment together.

4 pm 5:30 pm

30 min

**Storytelling in the Dragon Garden

La Vache bleue Company

ages 6 and up

Come and listen to tales from the four corners of the world! Third stop: Asia. Sown by the winds, tales grow in the ears of those who listen to them… From marvelous tales to philosophical tales, from philosophical tales to funny stories, listen to how they resonate, beyond countries, borders and continents.

Mosaïc opening hours: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.

_**Find out more about the rendez-vous aux jardins **_

_**Storytelling and music: 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Body art and art workshop: 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Writing and dance workshop: May 3, May 31, 09/6**_

_**Games and improvisational theater: 10/05, 14/06, 13/09**_

L’événement Conte au Jardin du Dragon + Musique à la Quinta des Délices Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme