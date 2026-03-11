Conte au Rain Garden + Musique à Pierre Auvente Houplin-Ancoisne

Conte au Rain Garden + Musique à Pierre Auvente

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

15 h 17 h

1 h

**Musique au Jardin de Pierre Auvente**

Compagnie Les Toupies

à partir de 4 ans

12 places

Inscription sur place

Bienvenue dans le jardin de Pierre Auvente ! En compagnie de ce jardinier légendaire, explorez la musique du vent et du métier à tisser à l’aide d’instruments connus ou plus originaux comme le thérémine. Ensemble, improvisons un moment musical joyeux et léger !

16 h 17 h 30

30 min

**Conte au Rain Garden**

Compagnie La Vache bleue

à partir de 6 ans

Venez écouter les contes des quatre coins du monde ! Première escale les Îles Britanniques. Semés par les vents, les contes grandissent dans les oreilles de ceux qui les écoutent…Des contes merveilleux aux récits philosophiques, des contes philosophiques aux histoires drôles, écoutez comment ils résonnent, au-delà des pays, des frontières et des continents.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_

15 h 17 h

1 h

**Musique au Jardin de Pierre Auvente**

Compagnie Les Toupies

à partir de 4 ans

12 places

Inscription sur place

Bienvenue dans le jardin de Pierre Auvente ! En compagnie de ce jardinier légendaire, explorez la musique du vent et du métier à tisser à l’aide d’instruments connus ou plus originaux comme le thérémine. Ensemble, improvisons un moment musical joyeux et léger !

16 h 17 h 30

30 min

**Conte au Rain Garden**

Compagnie La Vache bleue

à partir de 6 ans

Venez écouter les contes des quatre coins du monde ! Première escale les Îles Britanniques. Semés par les vents, les contes grandissent dans les oreilles de ceux qui les écoutent…Des contes merveilleux aux récits philosophiques, des contes philosophiques aux histoires drôles, écoutez comment ils résonnent, au-delà des pays, des frontières et des continents.

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

3 pm 5 pm

1 h

**Music in the Garden of Pierre Auvente

Les Toupies Company

for ages 4 and up

12 places

On-site registration

Welcome to the garden of Pierre Auvente! In the company of this legendary gardener, explore the music of the wind and the loom, using well-known instruments or more original ones like the theremin. Let’s improvise a light-hearted musical moment together!

4 pm 5:30 pm

30 min

**Storytelling at the Rain Garden

La Vache bleue Company

ages 6 and up

Come and listen to tales from the four corners of the world! First stop: the British Isles. Sown by the winds, tales grow in the ears of those who listen to them… From marvelous tales to philosophical tales, from philosophical tales to funny stories, listen to how they resonate, beyond countries, borders and continents.

Mosaïc opening hours: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.

_**Find out more about the rendez-vous aux jardins **_

_**Storytelling and music: 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Body art and art workshop: 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Writing and dance workshop: May 3, May 31, 09/6**_

_**Games and improvisational theater: 10/05, 14/06, 13/09**_

L’événement Conte au Rain Garden + Musique à Pierre Auvente Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme