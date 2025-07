Conte australien Frazé

2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

2025-08-02 14:30:00

Un grande sécheresse sévit sur les terres du village de petite pluie. Bien décidé à sauver son village, il va user de nombreux stratagèmes pour faire tomber la pluie..

Venez écouter la suite de ce conte australien à la Passerelle le 2 aout à 14h30.

2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

A severe drought is raging in the village of Petite Rain. Determined to save his village, he uses many stratagems to make the rain fall…

Come and hear the rest of this Australian tale at La Passerelle on August 2 at 2.30pm.

German :

Das Dorf des kleinen Regens wird von einer großen Dürre heimgesucht. Fest entschlossen, sein Dorf zu retten, wendet er zahlreiche Tricks an, um den Regen herbeizuführen…

Hören Sie die Fortsetzung dieses australischen Märchens in der Passerelle am 2. August um 14:30 Uhr.

Italiano :

Nel villaggio di Petite Rain c’è una grave siccità. Deciso a salvare il suo villaggio, userà molti stratagemmi per far cadere la pioggia…

Venite ad ascoltare il resto di questa storia australiana a La Passerelle il 2 agosto alle 14.30.

Espanol :

Hay una grave sequía en el pueblo de Petite Rain. Decidido a salvar su pueblo, utilizará muchas estratagemas para hacer que caiga la lluvia…

Venga a escuchar el resto de este cuento australiano en La Passerelle el 2 de agosto a las 14.30 h.

