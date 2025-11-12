Conte autour des tableaux

Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Dans le cadre de l’exposition temporaire Rêvez d’Italie avec Alfredo Müller .

En partenariat avec la bibliothèque municipale de Saverne .

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 63 95 musee.rohan@mairie-saverne.fr

