CONTE AUTOUR DU MEXIQUE. Pablito et les singes cannibales Médiathèque de treffendel Treffendel Samedi 20 septembre, 18h00 Gratuit

Pablito, jeune mexicain part à la recherche de ses frères.

CONTE AUTOUR DU MEXIQUE DÈS 7 ANS. 18h.

Pablito et les singes cannibales

Pablito est arrivé devant un mur long, haut et large.

Un mur construit pierre après pierre par des hommes en plein désert.

A pas de chat il s’est approché.

Il savait que derrière ce mur, les singes cannibales guettaient.

« Fallait pas traverser la frontière mon p’tit père !

Maint’nant te v’là assis sur ton derrière !

En statue de pierre tu seras transformé !

Pour que dans quelques jours nous puissions te manger !

Fallait pas traverser la frontière mon p’tit père ! »

Pablito, jeune mexicain part à la recherche de ses frères. Il traversera le désert pour arriver à un mur qui sépare le Mexique des États-Unis. Un mur que les frères de Pablito ont franchi, un mur derrière lequel ils ont été transformés en statues de pierre par de cruels singes cannibales. Mais au pays des contes, la force et le courage sont l’apanage du plus petit, du plus jeune, du plus faible.Pablito met le chemin sous ses pieds, rencontre un étrange serpent charmeur au pays des cactus et sauve ses frères.

Conte aux multiples facettes, qui nous parle d’hier et d’aujourd’hui. D’un monde mythologique et d’un monde contemporain dans lequel il est difficile pour certains de trouver une place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00.000+02:00

Médiathèque de treffendel 12 Rue de Brocéliande, 35380 Treffendel Treffendel 35380 Ille-et-Vilaine