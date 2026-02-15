Conte aux chandelles Le pays du Croa sans lune Angoulême

Conte aux chandelles Le pays du Croa sans lune

Île aux vaches Angoulême Charente

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez vivre une soirée poétique autour du thème de la nuit, dans le cadre paisible de l’Île aux Vaches

.

Île aux vaches Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 19 37 dte@mairie-angouleme.fr

English :

Come and enjoy a poetic evening on the theme of night, in the peaceful setting of Île aux Vaches

