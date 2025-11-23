CONTE AUX ORIGINES DU MONDE Agde

CONTE AUX ORIGINES DU MONDE

Conte jeune public par La Compagnie SPUTNIK.

Pendant les longues nuits d’hiver, il est de tradition au Groenland, de s’asseoir tous ensemble pour se raconter des histoires.

C’est ce que la Compagnie Sputnik vous propose, pour se rappeler les origines du monde, les exploits des chasseurs sur la banquise ou tout simplement pour rire…Attention les icebergs ne sont pas loin !

La parole rebondit, fuse, voyage et se pose sur le décor blanc comme la banquise où les images nous amènent à travers cet univers merveilleux des auroores boréales et du soleil de minuit.

> À partir de 5 ans

> Gratuit,

> Sur réservation .

English :

Tales for young audiences by Compagnie SPUTNIK.

German :

Märchen für junges Publikum von La Compagnie SPUTNIK.

Italiano :

Narrazione per un pubblico giovane a cura della Compagnie SPUTNIK.

Espanol :

Cuentacuentos para el público infantil de la Compagnie SPUTNIK.

