Conte bilingue Bibliothèque Mériadeck Bordeaux mercredi 24 septembre 2025.

Conte bilingue Mercredi 24 septembre, 11h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dans le cadre des Journées Internationales de la Langue des Signes, Léa Bourdeau, conteuse sourde et Marie, bibliothécaire, proposent aux enfants jusqu’à 10 ans un conte bilingue en français et langue des signes française sur le thème de la nature et des émotions.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

En français et langue des signes JILS Journées Internationales de la Langue des Signes

