Conte Celtique Dans la nuit il n’y a pas que des fantômes … Mine d’art Dieulefit

Tarif : – –
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Conte Celtique Dans la nuit il n’y a pas que des fantômes …
Conte Sophie Biset
Musique Lucie Galibois
Mine d’art 10, quai Roger Morin Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 02 40 86
English :
Celtic tale ? In the night there are not only ghosts?
Storytelling Sophie Biset
Music Lucie Galibois
