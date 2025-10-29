Conte chilien Terra Moto MAUBOURGUET Maubourguet

Conte chilien Terra Moto

MAUBOURGUET Centre Culturel Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Depuis 1995, le Théâtre des 7 Chandelles propose une saison culturelle autour de spectacles reconnus pour leur qualité. Cette année, cette saison est placée sous Réalité des mythes (et histoires) dans nos vies .

Sixième spectacle avec CONTE CHILIEN TERRA MOTO (tremblement de terre)

De et par Cote Rivara Calquin

à partir de 14 ans

Cie Zumaya Verde 32

A CHACUN SA MYTHOLOGIE

Il y a le Chili, une famille, une dictature, la poésie et sa résistance. Il y a la France, le théâtre, la distance, la liberté et tout converge vertigineusement dans cet Aleph, où la tristesse, le sou-venir et la joie optent pour la vie. Voici une succession d’histoires qui parlent d’humanité et de la mémoire d’un pays, en traversant le chemin de vie de la conteuse et la mythologie du peuple amérindien Mapuche .

Coté Rivara, est une conteuse féroce. Quand elle raconte, elle voit et quand elle voit, elle nous donne à voir. Elle ose être témoin des instants et des réflexions insolites et parfois hostiles, qui représentent les territoires aux confins du monde

English :

Since 1995, the Théâtre des 7 Chandelles has been offering a cultural season of shows renowned for their quality. The theme of this year’s season is The Reality of Myths (and Stories) in Our Lives .

Sixth show with CHILEAN TALES: TERRA MOTO (earthquake)

By Cote Rivara Calquin

ages 14 and up

Cie Zumaya Verde 32

TO EACH HIS OWN MYTHOLOGY

There’s Chile, a family, a dictatorship, poetry and resistance. There is France, theater, distance, freedom, and all converge vertiginously in this Aleph, where sadness, remembrance and joy opt for life. Here is a succession of stories that speak of humanity and the memory of a country, crossing the storyteller?s life path and the mythology of the Mapuche Amerindian people.

Coté Rivara is a fierce storyteller. When she tells, she sees, and when she sees, she makes us see. She dares to witness the unusual and sometimes hostile moments and reflections that represent the territories at the ends of the world

German :

Seit 1995 bietet das Théâtre des 7 Chandelles eine kulturelle Saison rund um Aufführungen an, die für ihre Qualität bekannt sind. Dieses Jahr steht die Saison unter dem Motto Realität der Mythen (und Geschichten) in unserem Leben .

Sechste Aufführung mit CHILISCHES MÄRCHEN: TERRA MOTO (Erdbeben)

Von und mit Cote Rivara Calquin

ab 14 Jahren

Cie Zumaya Verde 32

JEDEM SEINE MYTHOLOGIE

Es gibt Chile, eine Familie, eine Diktatur, die Poesie und ihren Widerstand. Es gibt Frankreich, das Theater, die Distanz, die Freiheit und alles läuft schwindelerregend in diesem Aleph zusammen, wo die Traurigkeit, die Zukunft und die Freude sich für das Leben entscheiden. Dies ist eine Folge von Geschichten, die von Menschlichkeit und dem Gedächtnis eines Landes sprechen, indem sie den Lebensweg der Erzählerin und die Mythologie des indianischen Volkes Mapuche durchqueren.

Coté Rivara ist eine wilde Erzählerin. Wenn sie erzählt, sieht sie, und wenn sie sieht, gibt sie uns zu sehen. Sie wagt es, Zeugin der ungewöhnlichen und manchmal feindseligen Momente und Überlegungen zu sein, die die Gebiete am Rande der Welt repräsentieren

Italiano :

Dal 1995, il Théâtre des 7 Chandelles propone una stagione culturale basata su spettacoli rinomati per la loro qualità. Il tema della stagione di quest’anno è La realtà dei miti (e delle storie) nella nostra vita .

Sesto spettacolo con CHILEAN TALES: TERRA MOTO (terremoto)

Di e su Cote Rivara Calquin

dai 14 anni in su

Cie Zumaya Verde 32

A CIASCUNO LA SUA MITOLOGIA

C’è il Cile, una famiglia, una dittatura, la poesia e la resistenza. C’è la Francia, il teatro, la distanza, la libertà, e tutto converge vertiginosamente in questo Aleph, dove la tristezza, il ricordo e la gioia optano per la vita. È un susseguirsi di storie che parlano di umanità e della memoria di un Paese, attraversando il percorso di vita del narratore e la mitologia del popolo amerindio Mapuche.

Coté Rivara è un’accanita narratrice. Quando racconta, vede, e quando vede, ci fa vedere. Osa testimoniare i momenti e le riflessioni insolite e talvolta ostili che rappresentano i territori ai confini del mondo

Espanol :

Desde 1995, el Théâtre des 7 Chandelles ofrece una temporada cultural de espectáculos reconocidos por su calidad. El tema de la temporada de este año es La realidad de los mitos (y los cuentos) en nuestras vidas .

Sexto espectáculo con CHILEAN TALES: TERRA MOTO (terremoto)

Por y sobre Cote Rivara Calquin

a partir de 14 años

Cie Zumaya Verde 32

A CADA CUAL SU MITOLOGÍA

Hay Chile, una familia, una dictadura, poesía y resistencia. Hay Francia, teatro, distancia, libertad, y todo converge vertiginosamente en este Aleph, donde la tristeza, el recuerdo y la alegría optan por la vida. He aquí una sucesión de relatos que hablan de humanidad y de la memoria de un país, atravesando la trayectoria vital del narrador y la mitología del pueblo amerindio mapuche.

Coté Rivara es una narradora feroz. Cuando cuenta, ve, y cuando ve, nos deja ver. Se atreve a ser testigo de momentos y reflexiones insólitos, a veces hostiles, que representan los territorios del confín del mundo

