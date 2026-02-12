Conte clowné Moquette Salle de spectacle Blond

Conte clowné Moquette

Salle de spectacle Rue Jean Giraudoux Blond Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Découvrez Moquette , un spectacle teinté de gourmandise, qui mélange l’art du clown et la magie du conte. Idéal pour toute la famille à partir de 5 ans et d’une durée de 50 minutes, Moquette est une invitation à rire et à rêver. Ce spectacle offre une exploration tendre et poétique des thèmes de la pauvreté et de l’exclusion, et sonde avec légèreté notre humanité. La clown Poum Fennec vient nous raconter l’histoire d’une petite fille pauvre qui subit l’injustice et l’exclusion. Mais elle retourne ça comme une crêpe grâce à sa poésie qui sait transformer des miettes en quelque chose de merveilleux… .

Salle de spectacle Rue Jean Giraudoux Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 14 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conte clowné Moquette

L’événement Conte clowné Moquette Blond a été mis à jour le 2026-02-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin