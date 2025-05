Conte clowné: Moquette de Poum Fennec – La Ruelle Ségur-le-Château, 24 mai 2025 18:00, Ségur-le-Château.

La clown Poum Fennec vient nous raconter l’histoire d’une petite fille pauvre qui subit l’injustice et l’exclusion. Mais elle retourne ça comme une crêpe grâce à sa poésie qui sait transformer des miettes en quelque chose de merveilleux…

L’art du clown permet d’aborder les sujets qui nous touchent avec légèreté. Loin des donneurs de leçon, le clown observe le monde et s’empare par le jeu de toutes les couleurs de notre humanité. Et c’est avec tendresse qu’il vient ici interroger notre rapport à la pauvreté et à l’exclusion qu’elle induit.

Spectacle tout public à partir de 5 ans.

Restauration sur place dès 19h. .

La Ruelle 3 Avenue du Château

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 32 53 24 info@laruelle-segur.com

