Conte, comptine et mandoline 57 avenue de la poste Tilh

Conte, comptine et mandoline

57 avenue de la poste 57 Avenue de la Poste Tilh Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Une musicienne raconte une histoire en chansons, accompagnée d’objets sonores, d’une flûte traversière, d’un ukulélé et d’un instrument original : la mandoline..

Avec les CMR Landes pôle Sud, pour les 0-3 ans

Gratuit, sur réservation

57 avenue de la poste 57 Avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr

English : Conte, comptine et mandoline

A musician tells a story in song, accompanied by sound objects, a flute, a ukulele and an original instrument: the mandolin.

With CMR Landes pôle Sud, for 0-3 year-olds

Free, on reservation

