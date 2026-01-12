Conte, comptine et mandoline 57 avenue de la poste Tilh
Conte, comptine et mandoline
57 avenue de la poste Tilh Landes
Début : 2026-03-21
Une musicienne raconte une histoire en chansons, accompagnée d’objets sonores, d’une flûte traversière, d’un ukulélé et d’un instrument original : la mandoline..
Avec les CMR Landes pôle Sud, pour les 0-3 ans
Gratuit, sur réservation
57 avenue de la poste 57 Avenue de la Poste Tilh 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 10 10 79 mediabelus@orange.fr
English : Conte, comptine et mandoline
A musician tells a story in song, accompanied by sound objects, a flute, a ukulele and an original instrument: the mandolin.
With CMR Landes pôle Sud, for 0-3 year-olds
Free, on reservation
