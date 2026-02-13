Conte créole, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Conte créole Samedi 28 février, 15h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Cette visite est proposée dans les espaces « Bordeaux au 18e siècle, le commerce atlantique et l’esclavage », par Isabelle Kanor. Avec Amaia Hennebutte (Cie Kiribil) pour la lecture en langue basque et Patrick Erwin Michel pour la lecture en créole haïtien.

En partenariat avec la Maison Basque et l’Institut des Afriques.

Musée d'Aquitaine 20 cours Pasteur Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite contée proposée dans le cadre du Festival des langues maternelles musée d’Aquitaine collections

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux