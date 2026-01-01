Conte-crêpe Il était une fois Gondrevile Place du Général Leclerc Gondreville

Conte-crêpe Il était une fois Gondrevile

Place du Général Leclerc Espace Jacques Callot Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 18:45:00

Date(s) :

2026-01-31

Théâtre de marionnetes par la Compagnie Théâtre Burle.

Dès 5 ans

Depuis toujours, l’être humain est attiré par les histoires. Les contes, issus de la mythologie, peuplés de créatures fantastiques et de figures symboliques, se transmettent oralement de génération en génération. À travers le temps et les cultures, ils s’enrichissent de nouvelles significations pour devenir universels. Ces récits nous divertissent, nourrissent notre imaginaire et nous aident à comprendre nos émotions, à donner du sens à la vie et à nous transformer. Dans leur atelier, deux marionnettistes donnent naissance à une jeune fille en assemblant corps, costumes et personnages. Inspirés par un livre ancien, Il était une fois, ils imaginent plusieurs histoires que la troupe de marionnettes s’apprête à jouer. La jeune héroïne tour à tour le Petit Chaperon Rouge, la Belle au Bois Dormant et la Petite Fille aux Allumettes.

Trois récits, trois destins féminins …Tout public

Place du Général Leclerc Espace Jacques Callot Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 48 50 52

English :

Puppet theater by Compagnie Théâtre Burle.

Ages 5 and up

People have always been drawn to stories. Mythological tales, filled with fantastic creatures and symbolic figures, are passed down orally from generation to generation. Over time and across cultures, they take on new meanings and become universal. These stories entertain us, nourish our imaginations and help us to understand our emotions, give meaning to life and transform ourselves. In their workshop, two puppeteers give birth to a young girl by assembling bodies, costumes and characters. Inspired by an old book, Il était une fois, they imagine several stories that the puppet troupe is about to perform. The young heroine alternates between Little Red Riding Hood, Sleeping Beauty and Little Match Girl.

Three stories, three female destinies…

