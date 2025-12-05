Conte De braises et d’os La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Conte De braises et d’os

La baleine à bascule
41 bis rue des alliés
Piégut-Pluviers
Dordogne

2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Une réadaptation par Hélène Beuvin du conte traditionnel de Vassilissa et la Baba Yaga vue sous le prisme d’une jeune adolescente qui a peur de grandir et de devenir femme. Le spectacle est donné à l’issue d’une semaine de résidence à la baleine.

La baleine à bascule
41 bis rue des alliés
Piégut-Pluviers
24360
Dordogne
Nouvelle-Aquitaine

English :

Hélène Beuvin’s adaptation of the traditional tale of Vassilissa and the Baba Yaga, seen through the prism of a young teenager afraid of growing up and becoming a woman. The show follows a week-long residency at La baleine.

