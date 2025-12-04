Conte de la Coucou de Rennes Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 14 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une pause contée au coin de la cheminée

L’écomusée vous invite à une pause en famille au cœur de l’hiver avec des héros locaux : la poule et le coq Coucou de Rennes

Une réécriture amusante et pleine de malice de La Petite Poule Rousse.

Notre Coucou de Rennes se retrouve embarquée dans de sacrées aventures… et elle va avoir bien besoin de ses amis de la ferme !

En pratique : Gratuit – sans inscription à 14h30 et 15h30

Début : 2025-12-14T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T16:30:00.000+01:00

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/agenda/contes-de-la-ferme/

Ecomusée de la Bintinais 17 Rue du Hil, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, France Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine