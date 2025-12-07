Conte de la poule Coucou Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche 7 décembre 2025 – 4 janvier 2026 gratuit

Plongez dans l’ambiance des contes avec une réécriture de la Petite Poule rousse conçue par les médiatrices et médiateurs de l’écomusée : le conte de la grosse poule Coucou de Rennes.

En pratique :

Du 7 décembre au 04 janvier :

– à 14h30, 15h30 et 16h30, du mardi au vendredi des vacances scolaires

– à 14h30, 15h30 le dimanche

– Pas d’animation le 24/12

Gratuit – tout public

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine