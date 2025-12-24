Conte de la préhistoire, Musée Municipal Pontarlier
Conte de la préhistoire, Musée Municipal Pontarlier mercredi 4 mars 2026.
Conte de la préhistoire
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04 11:30:00
Date(s) :
2026-03-04
Organisé par le Musée de Pontarlier.
Avec les arkéonautes, Partez à la découverte de la période néolithique et de ses animaux grâce à un conte tout en douceur pour les plus petits.
Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte (maximum un adulte par enfant). Réservation conseillée nombre de places limité. .
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conte de la préhistoire
L’événement Conte de la préhistoire Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS