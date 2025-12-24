Conte de la préhistoire, Musée Municipal Pontarlier

Conte de la préhistoire

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Organisé par le Musée de Pontarlier.

Avec les arkéonautes, Partez à la découverte de la période néolithique et de ses animaux grâce à un conte tout en douceur pour les plus petits.

Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte (maximum un adulte par enfant). Réservation conseillée nombre de places limité. .

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

