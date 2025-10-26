Conte de mon araignée Kergroadès Brélès

Conte de mon araignée Kergroadès Brélès dimanche 26 octobre 2025.

Conte de mon araignée

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 15:30:00

fin : 2025-10-26 16:30:00

Date(s) :

2025-10-26

Suivez l’araignée de la conteuse Aziliz dans ses aventures automnales, où citrouilles, chat noir et balais peupleront vos déambulations imaginaires… Pour les touts petits. Avec chocolat chaud. .

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conte de mon araignée Brélès a été mis à jour le 2025-09-23 par OT IROISE BRETAGNE