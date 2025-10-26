Conte de mon araignée Kergroadès Brélès
Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère
Début : 2025-10-26 15:30:00
fin : 2025-10-26 16:30:00
2025-10-26
Suivez l’araignée de la conteuse Aziliz dans ses aventures automnales, où citrouilles, chat noir et balais peupleront vos déambulations imaginaires… Pour les touts petits. Avec chocolat chaud. .
Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
