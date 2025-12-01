Conte de Noël Salle des fêtes Aulnay
Conte de Noël Salle des fêtes Aulnay mercredi 17 décembre 2025.
Conte de Noël
Salle des fêtes 4 Place Charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Théâtre de marionnette musical
.
Salle des fêtes 4 Place Charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr
English :
Musical puppet theatre
L’événement Conte de Noël Aulnay a été mis à jour le 2025-12-12 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme