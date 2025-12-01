Conte de Noël Salle des fêtes Aulnay

Conte de Noël

Salle des fêtes 4 Place Charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Théâtre de marionnette musical

Salle des fêtes 4 Place Charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 10 02 accueil@aulnay-de-saintonge.fr

English :

Musical puppet theatre

