Conte de Noël

rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-14 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Profitez d’un moment convivial autour du Noël des contes en écoutant le conte de Charles Dickens Un chant de Noël .

Plongez dans la magie de Noël en assistant à l’adaptation du célèbre conte Un chant de Noël de Charles Dickens ! .

rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 00 35

English :

Enjoy a convivial moment around the Christmas of tales by listening to Charles Dickens’ tale A Christmas Carol .

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment rund um die Märchenweihnacht und hören Sie Charles Dickens’ Erzählung A Christmas Carol (Ein Weihnachtslied).

Italiano :

Godetevi un Natale di storie con Un canto di Natale di Charles Dickens.

Espanol :

Disfrute de una Navidad de cuento con Cuento de Navidad de Charles Dickens.

L’événement Conte de Noël Bitschwiller-lès-Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay