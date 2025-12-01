Conte de Noël Bitschwiller-lès-Thann
Conte de Noël Bitschwiller-lès-Thann samedi 13 décembre 2025.
Conte de Noël
rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-14 16:00:00
2025-12-13
Profitez d’un moment convivial autour du Noël des contes en écoutant le conte de Charles Dickens Un chant de Noël .
Plongez dans la magie de Noël en assistant à l’adaptation du célèbre conte Un chant de Noël de Charles Dickens ! .
rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 00 35
English :
Enjoy a convivial moment around the Christmas of tales by listening to Charles Dickens’ tale A Christmas Carol .
German :
Genießen Sie einen geselligen Moment rund um die Märchenweihnacht und hören Sie Charles Dickens’ Erzählung A Christmas Carol (Ein Weihnachtslied).
Italiano :
Godetevi un Natale di storie con Un canto di Natale di Charles Dickens.
Espanol :
Disfrute de una Navidad de cuento con Cuento de Navidad de Charles Dickens.
