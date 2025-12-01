Conte de Noël équestre Le Père Noël et le ballet des animaux La Chapelle-Gaceline La Gacilly
Conte de Noël équestre Le Père Noël et le ballet des animaux La Chapelle-Gaceline La Gacilly samedi 20 décembre 2025.
Conte de Noël équestre Le Père Noël et le ballet des animaux
La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21
Rendez-vous au Théâtre Equestre de Bretagne pour cette nouveauté 2025 le Père Noël et le ballet des animaux !
Synopsis
C’est bientôt Noël, mais rien ne va plus dans l’atelier du Père Noël !
Une mystérieuse épidémie a rendu malades presque tous les lutins et la préparation des cadeaux a pris un énorme retard…
Les rennes proposent alors de demander de l’aide aux animaux de la forêt, afin de terminer les préparatifs et permettre la distribution des cadeaux à temps. Réussiront-ils à sauver la tournée du Père Noël ?
Conte interactif pour enfants avec la participation exceptionnelle du Père Noël, qui les invite à un voyage féérique avec les chevaux du Théâtre équestre de Bretagne.
Durée 1h
Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€
Renseignements 06 09 25 42 50
Réservations www.equusarte.com .
La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50
English :
L’événement Conte de Noël équestre Le Père Noël et le ballet des animaux La Gacilly a été mis à jour le 2025-12-02 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande