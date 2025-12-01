Conte de Noël équestre Le Père Noël et le ballet des animaux La Chapelle-Gaceline La Gacilly

Conte de Noël équestre Le Père Noël et le ballet des animaux

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Ville Beau La Gacilly Morbihan

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20 2025-12-21

Rendez-vous au Théâtre Equestre de Bretagne pour cette nouveauté 2025 le Père Noël et le ballet des animaux !

Synopsis

C’est bientôt Noël, mais rien ne va plus dans l’atelier du Père Noël !

Une mystérieuse épidémie a rendu malades presque tous les lutins et la préparation des cadeaux a pris un énorme retard…

Les rennes proposent alors de demander de l’aide aux animaux de la forêt, afin de terminer les préparatifs et permettre la distribution des cadeaux à temps. Réussiront-ils à sauver la tournée du Père Noël ?

Conte interactif pour enfants avec la participation exceptionnelle du Père Noël, qui les invite à un voyage féérique avec les chevaux du Théâtre équestre de Bretagne.

Durée 1h

Tarifs Adulte/15€ Enfant (- 12 ans)/10€ Famille (2 adultes et 2 enfants)/40€

Renseignements 06 09 25 42 50

Réservations www.equusarte.com .

