Conte de Noël et construction de jouets en bois, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon

Conte de Noël et construction de jouets en bois, à la Cueillette de l’Aragnon

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Plongez votre enfant dans l’ambiance de Noël avec cet atelier proposé à la cueillette de L’Aragnon. Il assistera à un joli conte de Noël et participera à un atelier de construction de jouets en bois. Avant Noël, inscrivez votre enfant à cet atelier qui propose un conte, un atelier manuel et un goûter de Noël ! Durée 1h30. Dès 3 ans. Réservations obligatoires. .

Lieu-dit L’Aragnon Cueillette de l’Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52

