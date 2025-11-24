Conte de Noël et construction de jouets en bois, à la Cueillette de l’Aragnon Lieu-dit L’Aragnon Montardon
Conte de Noël et construction de jouets en bois, à la Cueillette de l'Aragnon
samedi 20 décembre 2025.
Lieu-dit L'Aragnon, Montardon
Tarif : 13 EUR
2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Plongez votre enfant dans l’ambiance de Noël avec cet atelier proposé à la cueillette de L’Aragnon. Il assistera à un joli conte de Noël et participera à un atelier de construction de jouets en bois. Avant Noël, inscrivez votre enfant à cet atelier qui propose un conte, un atelier manuel et un goûter de Noël ! Durée 1h30. Dès 3 ans. Réservations obligatoires. .
Lieu-dit L'Aragnon Cueillette de l'Aragnon Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 61 52
