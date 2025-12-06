Conte de Noël Être le fils du Père Noël Betschdorf

Conte de Noël Être le fils du Père Noël

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

Avoir le Père Noël comme papa ce n’est pas toujours facile, il a beaucoup de travail …..vient écouter l’histoire racontée par la compagnie Fées du logis.

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

English :

Having Santa as a dad isn’t always easy, and he’s got a lot of work to do …..vient listen to the story told by the Fées du logis company.

German :

Den Weihnachtsmann als Papa zu haben ist nicht immer einfach, er hat viel zu tun ….. kommt hört euch die Geschichte an, die von der Theatergruppe Fées du logis erzählt wird.

Italiano :

Avere Babbo Natale come papà non è sempre facile, e lui ha molto lavoro da fare …..vientate a sentire la storia raccontata dall’azienda Fées du logis.

Espanol :

Tener a Papá Noel como padre no siempre es fácil, y tiene mucho trabajo que hacer …..vient listen to the story told by the Fées du logis company.

