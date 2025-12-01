Conte de Noël Étrépagny
Conte de Noël Étrépagny vendredi 12 décembre 2025.
Conte de Noël
19 Résidence Marie-Thérèse Lefebvre Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : 2025-12-12 18:30:00
Début : 2025-12-12 18:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Venez profiter de la magie de Noël à travers un conte. .
19 Résidence Marie-Thérèse Lefebvre Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 7 69 42 33 90 cdf.etrepagny@outlook.fr

