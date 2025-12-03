Conte de Noël

1 Route de Soppe le Haut Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03 15:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Stéphane Herrada, conteur, racontera une histoire de Noël aux petits et aux grands enfants. Sur inscription par téléphone.

Stéphane Herrada, conteur, racontera une histoire de Noël aux petits et aux grands enfants. Sur inscription par téléphone. .

1 Route de Soppe le Haut Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 59 47 pepinieres.paysages.tschirhart@orange.fr

English :

Stéphane Herrada, storyteller, will tell a Christmas story for young and old alike. Registration by telephone.

L’événement Conte de Noël Guewenheim a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach