Conte de Noël La maison des animaux Théatre municipal Nevers

Que se passe-t-il quand, une fée conteuse d’histoires, un petit garçon aux pouvoirs extraordinaires et des animaux tous plus fous les uns que les autres se retrouvent ?

Ils vivent une aventure qui changera leur vie… Et peut-être la vôtre !

Alors venez à la rencontre du petit Pierre, de la fée Erie et vivez avec eux une drôle d’aventure !

La maison des animaux est un spectacle qui mêle conte et marionnettes. Idéal pour les tout petits et pour les tout grands qui ont gardé leur âme d’enfant !

Tarif 11€. Pour les enfants de 1 à 6 an(s).

Rendez vous Samedi 14 Mars à 16h au Théâtre municipal de Nevers. .

