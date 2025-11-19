Conte de Noël La maison des animaux Théatre municipal Nevers
Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14 16:30:00
2026-03-14
Que se passe-t-il quand, une fée conteuse d’histoires, un petit garçon aux pouvoirs extraordinaires et des animaux tous plus fous les uns que les autres se retrouvent ?
Ils vivent une aventure qui changera leur vie… Et peut-être la vôtre !
Alors venez à la rencontre du petit Pierre, de la fée Erie et vivez avec eux une drôle d’aventure !
La maison des animaux est un spectacle qui mêle conte et marionnettes. Idéal pour les tout petits et pour les tout grands qui ont gardé leur âme d’enfant !
Tarif 11€. Pour les enfants de 1 à 6 an(s).
Rendez vous Samedi 14 Mars à 16h au Théâtre municipal de Nevers.
Théatre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 71 97 71
