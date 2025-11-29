Conte de noël Le Boeuf et l’âne Salle communale Campagne

Conte de noël Le Boeuf et l’âne

Jules Supervielle nous entraîne aux débuts de la chrétienté avec un conte poétique débordant d’émotion et présente ces deux animaux comme les précurseurs des deux vocations opposées ou complémentaires des premiers religieux: les ordres contemplatifs et apostoliques. .

Salle communale 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 04 12 51 muzardie2464@gmx.fr

English : Conte de noël Le Boeuf et l’âne

17h. A poetic tale brimming with emotion, presenting these two animals as the precursors of the two opposing or complementary vocations of the first religious. In support of church repairs

