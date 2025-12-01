Conte de Noël Le grincheux qui a volé Noël Masevaux-Niederbruck

Conte de Noël Le grincheux qui a volé Noël

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Conte de Noël présenté par la troupe des Bâtisseurs. Buvette, crêpes, chocolat et vin chaud sur place. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

