Conte de Noël Le Grincheux qui a volé Noël Thann

Conte de Noël Le Grincheux qui a volé Noël

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-12-14 19:30:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13

Découvrez le nouveau conte des Bâtisseurs ! À Chouville, Noël approche, mais le Grincheux veut gâcher la fête. Une petite fille pourrait bien tout changer et sauver Noël !

La préparation de Noël bat son plein dans la petite ville de Chouville. Tous les habitants frémissent de bonheur à l’approche de la grande fête, sauf le Grincheux, créature verte et recouverte de poils bien décidée à gâcher les festivités depuis qu’il a été forcé à l’exil… .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

English :

Discover the new tale from Les Bâtisseurs! In Chouville, Christmas is approaching, but Grumpy wants to spoil the party. But one little girl can change all that and save Christmas!

German :

Entdecken Sie die neue Geschichte der Baumeister! In Chouville steht Weihnachten vor der Tür, doch der Griesgram will das Fest verderben. Ein kleines Mädchen könnte alles ändern und Weihnachten retten!

Italiano :

Scoprite il nuovo racconto di Les Bâtisseurs! Il Natale si avvicina a Chouville, ma Brontolo vuole rovinare la festa. Ma una bambina potrebbe cambiare tutto questo e salvare il Natale!

Espanol :

¡Descubre el nuevo cuento de Les Bâtisseurs! Se acerca la Navidad en Chouville, pero Gruñón quiere aguar la fiesta. Pero una niña podría cambiarlo todo y ¡salvar la Navidad!

