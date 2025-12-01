Conte de Noël, Les 3 compères Noël Théâtre Carentan-les-Marais

Conte de Noël, Les 3 compères Noël

Théâtre Carentan Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Nicolas, le poète, celui qui joue avec les mots, quitte sa mère pour s’en aller gagner sa vie et devenir un homme. Chemin faisant, il rencontre deux autres artisans, le sculpteur de bois Niccoleï, et le petit tailleur Niccoleï, et tous trois décident de s’installer dans une chaumière au fond de la forêt en partageant des tâches quotidiennes, nos trois compères mènent une vie paisible pendant des années… Leur barbe est déjà grande et blanche lorsqu’ils décident un beau jour que leurs chefs-d’oeuvre pourraient rendre heureux bien des enfants sur terre. Un spectacle empreint de merveilleux et sous-tendu par un questionnement sur la vocation de chaque homme. .

Théâtre Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 00

