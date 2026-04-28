Conte de Noël – Les Étoiles de Noël Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Conte de Noël – Les Étoiles de Noël

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:45:00

fin : 2026-12-12 11:40:00

Date(s) :

2026-12-12

« Les étoiles de Noël » est un conte à tiroirs inventé par Léa Quinson qui englobe trois contes traditionnels : un mythe chrétien (L’homme oiseau), un conte de Laponie (oeil d’étoile), un conte païen (le Fête des trolls).

.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB *The Stars of No%EBl* %BB is a multi-layered tale created by L%E9a Quinson that encompasses three traditional stories: a Christian myth (The Bird Man), a Lapland tale (Star Eye), and a Peasant tale (The Troll Festival).

L’événement Conte de Noël – Les Étoiles de Noël Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique