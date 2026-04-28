Conte de Noël – Les Étoiles de Noël Le Palais Royan Événements Royan
samedi 12 décembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Conte de Noël – Les Étoiles de Noël
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:45:00
fin : 2026-12-12 11:40:00
Date(s) :
2026-12-12
« Les étoiles de Noël » est un conte à tiroirs inventé par Léa Quinson qui englobe trois contes traditionnels : un mythe chrétien (L’homme oiseau), un conte de Laponie (oeil d’étoile), un conte païen (le Fête des trolls).
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%AB *The Stars of No%EBl* %BB is a multi-layered tale created by L%E9a Quinson that encompasses three traditional stories: a Christian myth (The Bird Man), a Lapland tale (Star Eye), and a Peasant tale (The Troll Festival).
L’événement Conte de Noël – Les Étoiles de Noël Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026
- Week-end de la glisse 8e édition Royan 18 septembre 2026