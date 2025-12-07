Conte de Noël | Les trois messes basses Espace socio-culturel Monpazier

Conte de Noël | Les trois messes basses

Espace socio-culturel 19 rue de l’ormeau du pont Monpazier Dordogne

La maison du grand site propose le conte de Noël Les trois messes basses , d’après la nouvelle d’Alphonse Daudet.

Eric Leurent, conteur, se prêtera au jeu et sera accompagné en musique par Raymond Antoine. .

