Conte de Noël | Les trois messes basses Espace socio-culturel Monpazier

Espace socio-culturel 19 rue de l’ormeau du pont Monpazier Dordogne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
La maison du grand site propose le conte de Noël Les trois messes basses , d’après la nouvelle d’Alphonse Daudet.
Eric Leurent, conteur, se prêtera au jeu et sera accompagné en musique par Raymond Antoine. .
