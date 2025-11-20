Conte de Noël Lynn, un Noël Viking Saint-Dizier

Conte de Noël Lynn, un Noël Viking

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 9 – 9 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Tout public

Comédie musicale qui propose un subtil équilibre entre théâtre, chansons, humour, suspens, aventures et chorégraphies endiablées. Spectacle familial à partir de 4 ans .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

