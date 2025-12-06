Conte de Noël Seilhac

Conte de Noël

Conte de Noël Seilhac samedi 6 décembre 2025.

Conte de Noël

4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Conte de Noël:
Boulaneige par Nancyette suivi d’un goûter
En sallle d’animation
Gratuit sur inscription pour les 0-5 ans   .

4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41  mediatheque@ville-seilhac.com

English : Conte de Noël

L’événement Conte de Noël Seilhac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze