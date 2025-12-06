Conte de Noël Seilhac
Conte de Noël Seilhac samedi 6 décembre 2025.
Conte de Noël
4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Conte de Noël:
Boulaneige par Nancyette suivi d’un goûter
En sallle d’animation
Gratuit sur inscription pour les 0-5 ans .
4 Avenue Jean Vinatier Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com
