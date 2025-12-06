Conte de Noël Seilhac

Conte de Noël

4 Avenue Jean Vinatier Seilhac Corrèze

Conte de Noël:

Boulaneige par Nancyette suivi d’un goûter

En sallle d’animation

Gratuit sur inscription pour les 0-5 ans .

+33 5 55 27 98 41 mediatheque@ville-seilhac.com

