Conte de Saint-Nicolas Plouha

Bourg Plouha Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Après-midi organisé par le Château de Lanloup, conté par Anne-Laure, avec un récital de musiques médiévales interprétées par Gwen Tual. A l’église de Plouha. 10€ par personne, tarif réduit à partir de 3 personnes. .
Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 95 57 33
