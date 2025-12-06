Conte de Saint-Nicolas Plouha

Conte de Saint-Nicolas

Bourg Plouha Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Après-midi organisé par le Château de Lanloup, conté par Anne-Laure, avec un récital de musiques médiévales interprétées par Gwen Tual. A l’église de Plouha. 10€ par personne, tarif réduit à partir de 3 personnes. .

Bourg Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 95 57 33

