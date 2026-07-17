Conte / déambulation contée, Manoir de Squividan, Le Drenneg

Informations pratiques

Conte / déambulation contée 19 et 20 septembre Manoir de Squividan Finistère

Réservation par mail ou téléphone ; jauge limitée à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Une déambulation contée au fil des chemins sinueux du parc pour apprendre la vérité sur l’origine de la crêpe…

Manoir de Squividan Route de Squividan, 29 950 Clohars-Fouesnant Le Drenneg 29950 Finistère Bretagne +33 (0)2 98 54 60 02 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-squividan-squividan https://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA29002854 [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 54 60 02 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil.squividan@cdp29.fr »}] Le Manoir de Squividan est un lieu culturel emblématique situé sur la commune de Clohars-Fouesnant, dans le sud du département.

Cette charmante demeure, entourée d’un vaste parc paysager de plus de 2 hectares, a été la résidence et l’atelier des peintres Émile Simon (1890-1976) et Madeleine Fié-Fieux (1897-1995) dans la seconde moitié du 20e siècle.

Le domaine de Squividan illustre l’attachement des artistes à la région et leur passion pour la peinture figurative, la lumière et les traditions locales. Légué au Département du Finistère en 1995 et aujourd’hui géré par l’EPCC Domaines et Musées départementaux du Finistère, le site ouvre ses portes au public durant la saison estivale, de juin à septembre, pour faire découvrir le regard artistique des deux peintres sur le Finistère et la Bretagne.

Depuis son ouverture au public en 2009, Squividan constitue une étape culturelle privilégiée pour les amateurs d’art et de patrimoine breton. Chaque année, les visiteurs peuvent y admirer une sélection d’œuvres des deux artistes, ainsi que flâner dans les allées paisibles du parc aux essences variées.

Une déambulation contée au fil des chemins sinueux du parc

©Luana Briand