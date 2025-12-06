Conte des Andes en musique rue Bonnevaux Romans-sur-Isère
Conte des Andes en musique rue Bonnevaux Romans-sur-Isère samedi 6 décembre 2025.
Conte des Andes en musique
rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Contes des ANDES ,Venez vous évader un moment !
Venez découvrir cette légende passionnante qui mêle aventure, spiritualité et tradition ancestrale.
.
rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr
English :
Tales from the ANDES ,Come and escape for a while!
Come and discover this fascinating legend that combines adventure, spirituality and ancestral tradition.
German :
Contes des ANDES ,Kommen Sie und entfliehen Sie für einen Moment!
Entdecken Sie diese spannende Legende, die Abenteuer, Spiritualität und uralte Traditionen miteinander verbindet.
Italiano :
Racconti dalle ANDES, venite a fuggire per un po’!
Venite a scoprire questa affascinante leggenda che unisce avventura, spiritualità e antiche tradizioni.
Espanol :
Cuentos de los ANDES ,¡Ven y escápate un rato!
Ven a descubrir esta fascinante leyenda que combina aventura, espiritualidad y tradición ancestral.
L’événement Conte des Andes en musique Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme