Conte des Andes en musique rue Bonnevaux Romans-sur-Isère

Conte des Andes en musique

rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Contes des ANDES ,Venez vous évader un moment !

Venez découvrir cette légende passionnante qui mêle aventure, spiritualité et tradition ancestrale.

rue Bonnevaux Tryd’Hall Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes trydart@orange.fr

English :

Tales from the ANDES ,Come and escape for a while!

Come and discover this fascinating legend that combines adventure, spirituality and ancestral tradition.

German :

Contes des ANDES ,Kommen Sie und entfliehen Sie für einen Moment!

Entdecken Sie diese spannende Legende, die Abenteuer, Spiritualität und uralte Traditionen miteinander verbindet.

Italiano :

Racconti dalle ANDES, venite a fuggire per un po’!

Venite a scoprire questa affascinante leggenda che unisce avventura, spiritualità e antiche tradizioni.

Espanol :

Cuentos de los ANDES ,¡Ven y escápate un rato!

Ven a descubrir esta fascinante leyenda que combina aventura, espiritualidad y tradición ancestral.

