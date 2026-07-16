Conte des « Mille et Une nuits », Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain, Neuville-en-Ferrain

Informations pratiques

Conte des « Mille et Une nuits » Vendredi 2 octobre, 20h00 Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Conteuse d’origine libanaise, Layla DARWICH mettra en lumière l’épisode du « marchand et du génie » en apportant sa touche subtile et légère. Accompagnement musical : Fwad DARWICHE

Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain 41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France

La Bibliothèque pour Tous propose de plonger ou re-plonger dans l’univers des Mille et Une Nuits, l’œuvre de la littérature arabe la plus ancrée dans notre imaginaire !