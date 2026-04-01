Conte Des petites bêtes, pas si bêtes Musée Urgonia Orgon
Conte Des petites bêtes, pas si bêtes Musée Urgonia Orgon mercredi 22 avril 2026.
Conte Des petites bêtes, pas si bêtes
Mercredi 22 avril 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Conte Des petites bêtes, pas si bêtes pour les enfants de 4 à 12 ans animé par Régine Bordonaro au Musée Urgonia.
Le Musée Urgonia propose un conte animé intitulé Des petites bêtes, pas si bêtes le mercredi 22 avril à 10h, spécialement conçu pour les enfants de 5 à 12 ans.
Animée par Régine Bordonaro, cette séance invite les jeunes participants à découvrir le monde fascinant des petites créatures à travers des histoires ludiques et pédagogiques.
Accessible au tarif de 3€, l’activité nécessite une inscription obligatoire auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .
Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr
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English :
Des petites bêtes, pas si bêtes storytelling for children aged 4 to 12, hosted by Régine Bordonaro at the Musée Urgonia.
L’événement Conte Des petites bêtes, pas si bêtes Orgon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence