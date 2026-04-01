Conte Des petites bêtes, pas si bêtes Musée Urgonia Orgon

Conte Des petites bêtes, pas si bêtes

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 10h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Conte Des petites bêtes, pas si bêtes pour les enfants de 4 à 12 ans animé par Régine Bordonaro au Musée Urgonia.

Le Musée Urgonia propose un conte animé intitulé Des petites bêtes, pas si bêtes le mercredi 22 avril à 10h, spécialement conçu pour les enfants de 5 à 12 ans.



Animée par Régine Bordonaro, cette séance invite les jeunes participants à découvrir le monde fascinant des petites créatures à travers des histoires ludiques et pédagogiques.



Accessible au tarif de 3€, l’activité nécessite une inscription obligatoire auprès du Musée Urgonia au 04 90 73 09 54 ou à urgonia.mediation@orgon.fr. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

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English :

Des petites bêtes, pas si bêtes storytelling for children aged 4 to 12, hosted by Régine Bordonaro at the Musée Urgonia.

L’événement Conte Des petites bêtes, pas si bêtes Orgon a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence