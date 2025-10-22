Conte des petits Électrothèque du lac de Guerledan Saint-Aignan

Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan

Les aventures d’Elly, la fée électricité et de son acolyte Guerlic, le dragon du lac de Guerlédan vous sont dévoilées. Installez-vous confortablement pour écouter une histoire pleine de rebondissements à destination des tout-petits. L’aventure se poursuit dans les différentes salles du musée à la découverte des objets préférés d’Elly et de Guerlic !

Durée 45 minutes | Pour les 3-6 ans. .

Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39

