Conte des petits

Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Les aventures d’Elly, la fée électricité et de son acolyte Guerlic, le dragon du lac de Guerlédan vous sont dévoilées. Installez-vous confortablement pour écouter une histoire pleine de rebondissements à destination des tout-petits. L’aventure se poursuit dans les différentes salles du musée à la découverte des objets préférés d’Elly et de Guerlic !

Durée 45 minutes | Pour les 3-6 ans. .

Électrothèque du lac de Guerledan Rue du musée Saint-Aignan 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 27 51 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conte des petits Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté