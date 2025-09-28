Conte d’été | Séance présentée et suivie d’un échange Les Cinémas Actes Sud Arles

Conte d’été | Séance présentée et suivie d’un échange

Dimanche 28 septembre 2025 de 18h à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-09-28 18:00:00

fin : 2025-09-28 20:30:00

2025-09-28

En écho à la pièce d’Alfred de Musset Il ne faut jurer de rien mis en scène par Éric Vigner au Théâtre d’Arles le mardi 01/10 à 20h.

Synopsis

Un jeune homme qui attend son amie pendant des vacances d’Été à Dinard fait la connaissance de deux autres jeunes filles. Entre les trois, le cœur de Gaspard balance-t-il vraiment ?



Réalisation Eric Rohmer

Casting Melvil Poupaud, Amanda Langlet, Gwenaëlle Simon .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Echoing Alfred de Musset’s play Il ne faut jager de rien, directed by Éric Vigner at the Théâtre d’Arles on Tuesday 10/01 at 8 p.m.

German :

In Anlehnung an Alfred de Mussets Stück „Il ne faut jager de rien“ unter der Regie von Éric Vigner im Théâtre d’Arles am Dienstag, den 10. Januar um 20 Uhr.

Italiano :

Facendo eco all’opera teatrale di Alfred de Musset Il ne faut jager de rien, diretta da Éric Vigner al Théâtre d’Arles martedì 10/01 alle 20.

Espanol :

Haciendo eco de la obra de Alfred de Musset Il ne faut jager de rien, dirigida por Éric Vigner en el Théâtre d’Arles el martes 10/01 a las 20 h.

