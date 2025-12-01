CONTE D’HIVER – LE KASTELET Lens

CONTE D’HIVER – LE KASTELET Lens mardi 23 décembre 2025.

CASSE NOISETTE OU LE NOEL DE CLARA Début : 2025-12-23 à 10:30. Tarif : – euros.

C’est la veille de Noël. Les invités de la fête sont déjà repartis. Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en bois fabriqué par l’Oncle Drosselmeyer. Clara veut être la première à recevoir son cadeau. Elle s’endort dans le salon avec son nouveau jouet et c’est alors que le rêve commence. C’est le début d’une fantastique aventure au pays des fleurs et de la fée Dragée.Dès 2.5 ans

